«Денег недостаточно», – украинский певец Сашко Положинский о зарплатах военных

Служба в ВСУ должна стать критерием для политических должностей в будущем, – Сашко Положинский.

Источник фото: инстаграм Александра Положинского

Украинский певец и бывший солист группы «Тартак» Сашко Положинский, который с начала полномасштабной войны присоединился к Вооруженным Силам Украины, поделился деталями своей военной службы и заработка в интервью «Апострофу».

Известно, что Положинский сейчас работает на радио «Армия ФМ». Однако он подчеркнул, что это не было его собственным выбором: «Если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в итоге быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел бы идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такое задание, то я его выполняю».

Певец также отметил, что часто в Украине считают, что звездам легче служить, однако на самом деле бремя ответственности на публичных личностях больше. Он отметил, что зарплата в армии не является высокой: «Мне недостаточно этих денег. Но я кроме денежного обеспечения военнослужащего еще и получаю роялти за свое творчество. И это дает мне возможность покрывать все собственные потребности и еще и много донатить».

Комментируя вопрос военной службы, Положинский высказал мнение о необходимости, чтобы все граждане Украины проходили службу в условиях войны: «Это бы показало, что страна не безразлична всем гражданам и восстановило бы справедливость в обществе. Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств стали в ряды ВСУ и сейчас являются заложниками обстоятельств, потому что не озвучивают четких сроков службы с одной стороны, а с другой - люди из гражданской жизни не имеют желания защищать Родину в ВСУ. Это огромная несправедливость».

Он также считает, что служба в ВСУ должна стать критерием для занятия государственных или политических должностей в будущем, чтобы восстановить справедливость в обществе.

«Несправедливо и то, что большое количество людей на высоких государственных должностях не проходят военной службы в годы большой войны. Понимаю, что у многих людей эти должности являются очень ответственными, но я не уверен, что эти люди являются незаменимыми на своих должностях. И для справедливости в будущем, я считаю, что служба в ВСУ должна быть основанием для того, чтобы человек мог заходить на государственные или политические должности», - заявил певец.

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