Практика судов
  1. В Украине

«Денег недостаточно», – украинский певец Сашко Положинский о зарплатах военных

13:47, 29 сентября 2024
Служба в ВСУ должна стать критерием для политических должностей в будущем, – Сашко Положинский.
«Денег недостаточно», – украинский певец Сашко Положинский о зарплатах военных
Источник фото: инстаграм Александра Положинского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский певец и бывший солист группы «Тартак» Сашко Положинский, который с начала полномасштабной войны присоединился к Вооруженным Силам Украины, поделился деталями своей военной службы и заработка в интервью «Апострофу».

Известно, что Положинский сейчас работает на радио «Армия ФМ». Однако он подчеркнул, что это не было его собственным выбором: «Если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в итоге быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел бы идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такое задание, то я его выполняю».

Певец также отметил, что часто в Украине считают, что звездам легче служить, однако на самом деле бремя ответственности на публичных личностях больше. Он отметил, что зарплата в армии не является высокой: «Мне недостаточно этих денег. Но я кроме денежного обеспечения военнослужащего еще и получаю роялти за свое творчество. И это дает мне возможность покрывать все собственные потребности и еще и много донатить».

Комментируя вопрос военной службы, Положинский высказал мнение о необходимости, чтобы все граждане Украины проходили службу в условиях войны: «Это бы показало, что страна не безразлична всем гражданам и восстановило бы справедливость в обществе. Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств стали в ряды ВСУ и сейчас являются заложниками обстоятельств, потому что не озвучивают четких сроков службы с одной стороны, а с другой - люди из гражданской жизни не имеют желания защищать Родину в ВСУ. Это огромная несправедливость».

Он также считает, что служба в ВСУ должна стать критерием для занятия государственных или политических должностей в будущем, чтобы восстановить справедливость в обществе.

«Несправедливо и то, что большое количество людей на высоких государственных должностях не проходят военной службы в годы большой войны. Понимаю, что у многих людей эти должности являются очень ответственными, но я не уверен, что эти люди являются незаменимыми на своих должностях. И для справедливости в будущем, я считаю, что служба в ВСУ должна быть основанием для того, чтобы человек мог заходить на государственные или политические должности», - заявил певец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.

Надбавки за научную степень для государственных служащих не предусмотрены – НАДС

В НАДС сообщили, могут ли государственные служащие получать доплаты за научную степень.

Необходимо внедрить институт наставничества для новоназначенных судей – НШСУ

В Национальной школе судей придумали, как повысить эффективность работы судей, только что назначенных на должности.

Анастасия Радина заявила, что нельзя снижать зарплату в антикоррупционных органах

Глава Антикоррупционного комитета Рады заявила, что специалист антикоррупционного органа получает 17 тысяч грн, но данные дашборда зарплат Минфина демонстрируют цифру от 43 тысяч грн.

Уровень профессиональной подготовки многих кандидатов на должности судей вызывает обеспокоенность – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что обеспокоены тем, как судьи из числа участников отбора 2017 года будут осуществлять правосудие.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду