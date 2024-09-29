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«Грошей недостатньо», – український співак Сашко Положинський про зарплати військових

13:47, 29 вересня 2024
Служба в ЗСУ має стати критерієм для політичних посад в майбутньому, – Сашко Положинський.
«Грошей недостатньо», – український співак Сашко Положинський про зарплати військових
Джерело фото: інстаграм Олександра Положинського
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Український співак і колишній соліст гурту «Тартак» Сашко Положинський, який з початку повномасштабної війни приєднався до Збройних Сил України, поділився деталями своєї військової служби та заробітку в інтерв’ю «Апострофу».

Відомо, що Положинський наразі працює на радіо «Армія ФМ». Однак він підкреслив, що це не було його власним вибором: «Якби мені у травні 2022 року сказали, що ти йдеш до лав ЗСУ, щоб у результаті бути ведучим на військовому радіо, то я не впевнений, чи захотів би іти до лав ЗСУ лише заради цього. Але якщо керівництво приймає таке рішення і дає таке завдання, то я його виконую».

Співак також зазначив, що часто в Україні вважають, ніби зіркам легше служити, однак насправді тягар відповідальності на публічних особистостях більший. Він зазначив, що зарплата в армії не є високою: «Мені недостатньо цих грошей. Але я крім грошового забезпечення військовослужбовця ще й отримую роялті за свою творчість. І це дає мені можливість покривати всі власні потреби і ще й багато донатити».

Коментуючи питання військової служби, Положинський висловив думку про необхідність, щоб усі громадяни України проходили службу в умовах війни: «Це б показало, що країна не байдужа усім громадянам і відновило б справедливість у суспільстві. Одні люди добровільно чи під тиском обставин стали до лав ЗСУ і зараз є заручниками обставин, бо не озвучують чітких термінів служби з одного боку, а з іншого - люди з цивільного життя не мають бажання захищати Батьківщину в ЗСУ. Це величезна несправедливість».

Він також вважає, що служба в ЗСУ повинна стати критерієм для обіймання державних чи політичних посад у майбутньому, щоб відновити справедливість у суспільстві.

«Несправедливо і те, що велика кількість людей на високих державних посадах не проходять військової служби в роки великої війни. Розумію, що у багатьох людей ці посади є дуже відповідальними, але я не впевнений, що ці люди є незамінними на своїх посадах. І для справедливості в майбутньому, я вважаю, що служба в ЗСУ має бути підставою для того, щоб людина могла заходити на державні чи політичні посади», – заявив співак.

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