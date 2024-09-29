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До Умані з'їжджаються хасиди — очікується прибуття понад 50 000 паломників, фото та відео

13:29, 29 вересня 2024
В Умані за безпекою під час святкування Рош га-Шана слідкуватиме кінна поліція.
До Умані з'їжджаються хасиди — очікується прибуття понад 50 000 паломників, фото та відео
фото з відкритих джерел
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До Умані продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року, який цього року буде відзначатися 2-4 жовтня. Очікують, що у 2024 році на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана їх приїде понад 50 тисяч.  

До міста прибула кінна поліція, яка буде забезпечувати порядок та безпеку на час проведення паломницьких заходів, повідомляє пресслужба поліції.

До забезпечення громадського порядку цього року залучено кавалерійську роту батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції міста Києва.

Минулого року, незважаючи на війну в Україні, до Умані прибуло понад 35 тисяч паломників. 

Фото: Суспільне Черкаси

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