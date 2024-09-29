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У Facebook та Instagram поширюють дописи із фотографіями українських військових, створеними ШІ

12:59, 29 вересня 2024
Центр протидії дезінформації попереджає про загрозу штучно згенерованих дописів у соцмережах.
У Facebook та Instagram поширюють дописи із фотографіями українських військових, створеними ШІ
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Центр протидії дезінформації повідомив про активне розповсюдження дописів із фотографіями українських військових, створеними штучним інтелектом, в українському сегменті Facebook та Instagram. Ці матеріали можуть бути використані росією в інформаційній війні проти України.

«В українському сегменті соцмереж шириться велика кількість дописів, які містять фото з явними ознаками генерації штучним інтелектом нібито українських військових, із закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей», - зазначається у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Такі публікації часто поширюються ботами, метою яких є викликати емоційні реакції та спонукати користувачів до взаємодії. Завдяки цьому світлини отримують тисячі лайків і коментарів, що сприяє швидкому розповсюдженню сторінок.

ЦПД підкреслює, що ці сторінки можуть стати платформою для просування небезпечних наративів.

«Ці сторінки у соцмережах може використати росія в інформаційній війні проти України. Зокрема, на сторінках з ШІ-зображеннями збирається велика аудиторія, яка не надто критично ставиться до побаченого у мережі та сприйнятлива до інформаційних маніпуляцій. Таким чином ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів», - попереджають у Центрі.

Також існує ризик шахрайства, оскільки такі дописи можуть містити шкідливі посилання, замасковані під петиції чи інші запити. Центр закликав користувачів дотримуватися інформаційної гігієни та бути уважними до маніпуляцій у мережі.

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