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В Facebook и Instagram распространяют сообщения с фотографиями украинских военных, созданными ИИ

12:59, 29 сентября 2024
Центр противодействия дезинформации предупреждает об угрозе искусственно сгенерированных сообщений в соцсетях.
В Facebook и Instagram распространяют сообщения с фотографиями украинских военных, созданными ИИ
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Центр противодействия дезинформации сообщил об активном распространении сообщений с фотографиями украинских военных, созданными искусственным интеллектом, в украинском сегменте Facebook и Instagram. Эти материалы могут быть использованы россией в информационной войне против Украины.

«В украинском сегменте соцсетей распространяется большое количество сообщений, содержащих фото с явными признаками генерации искусственным интеллектом якобы украинских военных, с призывами поздравить их то ли с днем рождения, то ли со свадьбой. Также есть похожие сообщения о спасенных животных, детей или пожилых людей», - отмечается в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Такие публикации часто распространяются ботами, целью которых является вызвать эмоциональные реакции и побудить пользователей к взаимодействию. Благодаря этому фотографии получают тысячи лайков и комментариев, что способствует быстрому распространению страниц.

ЦПД подчеркивает, что эти страницы могут стать платформой для продвижения опасных нарративов.

«Эти страницы в соцсетях может использовать россия в информационной войне против Украины. В частности, на страницах с ИИ-изображениями собирается большая аудитория, которая не слишком критично относится к увиденному в сети и восприимчива к информационным манипуляциям. Таким образом враг получает площадку для продвижения опасных для Украины нарративов», - предупреждают в Центре.

Также существует риск мошенничества, поскольку такие сообщения могут содержать вредные ссылки, замаскированные под петиции или другие запросы. Центр призвал пользователей соблюдать информационную гигиену и быть внимательными к манипуляциям в сети.

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