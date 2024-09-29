Ученые раскрыли тайны тектонических изменений на Земле за последние 1,8 миллиарда лет

Новые исследования показывают, как движение тектонических плит изменило облик Земли.

Источник фото: Unilad

Планета Земля за свою 4,5-миллиардную историю не всегда выглядела так, как сегодня. Новое моделирование, представленное геологами, демонстрирует значительные изменения, которые произошли в результате движения тектонических плит.

Как сообщает издание Unilad, исследователи стремятся понять, какие огромные геологические изменения произошли, чтобы сформировать современные континенты. Это сложный процесс, ведь Земля постоянно меняется.

Геологи представили результаты своих исследований сдвига в тектонике за последние 1,8 миллиарда лет. Созданное видео иллюстрирует, как материки снова формировались в суперконтинент Пангея около 200 миллионов лет назад. Модель показывает, как массы суши перемещаются по поверхности планеты.

Для моделирования ученые использовали уже опубликованные карты и данные, полученные в процессе исследования тектонических бассейнов, вулканических извержений и горообразования.

Ученые также выдвинули новую теорию, что Луна образовалась в результате близкого столкновения между молодой Землей и двойной системой - Луной и другим скалистым объектом.

Кроме того, ученые обнаружили планету, подобную Земле, на расстоянии 4000 световых лет в галактике Млечный Путь. Она может дать представление о возможной судьбе нашей планеты через миллиарды лет, когда Солнце превратится в белого карлика, а Земля станет разрушенной и замерзшей.

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