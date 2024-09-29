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Учені розкрили таємниці тектонічних змін на Землі за останні 1,8 мільярда років

14:59, 29 вересня 2024
Нові дослідження показують, як рух тектонічних плит змінив вигляд Землі.
Учені розкрили таємниці тектонічних змін на Землі за останні 1,8 мільярда років
Джерело фото: Unilad
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Планета Земля за свою 4,5-мільярдну історію не завжди виглядала так, як сьогодні. Нове моделювання, представлене геологами, демонструє значні зміни, які відбулися внаслідок руху тектонічних плит.

Як повідомляє видання Unilad, дослідники прагнуть зрозуміти, які величезні геологічні зміни відбулися, щоб сформувати сучасні континенти. Це складний процес, адже Земля постійно змінюється.

Геологи представили результати своїх досліджень зсуву в тектоніці за останні 1,8 мільярда років. Створене відео ілюструє, як материки знову формувалися в суперконтинент Пангея близько 200 мільйонів років тому. Модель показує, як маси суші переміщуються по поверхні планети.

Для моделювання вчені використовували вже опубліковані карти та дані, отримані в процесі дослідження тектонічних басейнів, вулканічних вивержень і горотворення.

Науковці також висунули нову теорію, що Місяць утворився внаслідок близького зіткнення між молодою Землею та подвійною системою — Місяцем і іншим скелястим об'єктом.

Крім того, вчені виявили планету, подібну до Землі, на відстані 4000 світлових років у галактиці Чумацький Шлях. Вона може надати уявлення про можливу долю нашої планети через мільярди років, коли Сонце перетвориться на білого карлика, а Земля стане зруйнованою та замерзлою.

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