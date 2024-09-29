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Коли очі світу заплющені, людяність програє, — Зеленський на 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру

13:11, 29 вересня 2024
Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві, — сказав Володимир Зеленський.
Коли очі світу заплющені, людяність програє, — Зеленський на 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру
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29 вересня в Україні та світі відзначають День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Президент Володимир Зеленський сказав, що Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.

Він нагадав, що 29-30 вересня 1941 року розстріляли понад 30 тисяч євреїв, що стали жертвами злочинного режиму.

Загалом за час нацистської окупації Києва близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру.

Президент підкреслив, що Бабин Яр став символом того, які жахливі злочини можуть відбуватися, коли світ обирає не помічати зло, мовчати чи бути байдужим. Він також закликав до рішучої відповіді на прояви зла, наголошуючи на важливості людяності, справедливості та рішучої боротьби проти агресії.

Зеленський наголосив, що світ повинний стояти на сторожі людяності, життя і справедливості.

"Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!", - заявив Президент.

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