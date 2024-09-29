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Когда глаза мира закрыты, человечность проиграет, — Зеленский на 83-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

13:11, 29 сентября 2024
Бабий Яр – наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с держащимися на запугивании и насилии вождями, — сказал Владимир Зеленский.
Когда глаза мира закрыты, человечность проиграет, — Зеленский на 83-ю годовщину трагедии Бабьего Яра
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29 сентября в Украине и мире отмечают День памяти трагедии Бабьего Яра. Президент Владимир Зеленский сказал, что Бабий Яр – наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с держащимися на запугивании и насилии вождями.

Он напомнил, что 29-30 сентября 1941 года было расстреляно более 30 тысяч евреев, ставших жертвами преступного режима.

Всего за время нацистской оккупации Киева около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру.

Президент подчеркнул, что Бабий Яр стал символом того, какие ужасные преступления могут совершаться, когда мир выбирает не замечать зло, молчать или быть безразличным. Он также призвал к решительному ответу на проявления зла, отмечая важность человечности, справедливости и решительной борьбы против агрессии.

Зеленский подчеркнул, что мир должен стоять на страже человечности, жизни и справедливости.

"Нужно защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виноват в убийствах в Бабьем Яру!", - заявил Президент.

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