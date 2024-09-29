Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил основные задачи на октябрь

Александр Сырский объявил приоритеты ВСУ на следующий месяц после итогов за сентябрь.

Источник фото: Mind.ua

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В Вооруженных Силах Украины подвели итоги деятельности за сентябрь 2024 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил приоритеты и задачи на следующий месяц, сообщает Генштаб ВСУ.

«Мероприятие под руководством главнокомандующего ВС Украины провели с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи с участием командующих видов, отдельных родов, группировок войск и начальников органов военного управления», - отмечается в сообщении.

Участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, среди которых мобилизационные аспекты, совершенствование управления войсками, повышение качества подготовки личного состава, а также необходимость оперативного обобщения боевого опыта для улучшения результативности поражения противника.

Кроме того, должностные лица Генерального штаба доложили о выполнении оперативных задач, обозначили проблемные вопросы и предложили пути их решения.

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