Какие периоды доходов включаются для учета пенсий

В Пенсионном фонде отметили, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказывает, какие периоды доходов включаются в расчет пенсий.

Указывается, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. За этот период индивидуальные сведения хранятся в Реестре застрахованных лиц, поэтому пенсионеру не нужно собирать справки о заработной плате.

Что касается заработной платы за периоды работы до 1 июля 2000 года, то по желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами дополнительно может быть учтена зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года.

Если же страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, такую ​​заработную плату следует предоставлять обязательно.

Эта норма определена ст. 40 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Заработная плата за период страхового стажа до 1 июля 2000 года учитывается для исчисления пенсии на основании документов о начисленной заработной плате (доходе), выданных в порядке, установленном законодательством, при подтверждении справки о заработной плате первичными документами.

В случае если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для назначения пенсии военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава , заработная плата (доход) исчисляется на основании справки о начисленных суммах денежного довольствия и уплаченных страховых взносах установленной формы.

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