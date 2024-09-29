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Які періоди доходів включаються для обрахунку пенсій

15:27, 29 вересня 2024
У Пенсійному фонді зазначили, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
Які періоди доходів включаються для обрахунку пенсій
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Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області розповідає, які періоди доходів включаються для обрахунку пенсій.

Зазначається, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За цей період індивідуальні відомості зберігаються в Реєстрі застрахованих осіб, тому пенсіонеру не потрібно збирати довідки про заробітну плату.

Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами додатково може бути враховано зарплату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Якщо ж страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, таку заробітну плату слід надавати обов’язково.

Цю норму визначено ст. 40 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Заробітна плата за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами.

У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески встановленої форми.

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