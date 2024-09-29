Трагедія на Волині — дитина загинула в зерносховищі, фото

Хлопчик впав у зерносховище та загинув.

Фото: ДСНС

В селі Майдан у Ковельському районі на Волині загинула дитина, впавши в зерносховище. Про це повідомляє ДСНС.

Щоб дістати дитину рятувальники вигребли зерно зі сховища. Хлопчика одразу передали медикам, але реанімувати його не вдалося.

Точний вік загиблого хлопчика наразі не відомий. Йому було орієнтовно 9-12 років. За яких обставин школяр потрапив у зерносховище — з'ясовують.

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