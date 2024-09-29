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Соцслужба перевірить заклади, де проживають діти

20:44, 29 вересня 2024
В Україні перевірять заклади для дітей на предмет насильства та порушень прав.
Соцслужба перевірить заклади, де проживають діти
Джерело фото: Hromadske
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Національна соціальна служба України проведе масштабні перевірки всіх закладів, де постійно перебувають діти, з метою виявлення можливих випадків насильства або порушень їхніх прав. Це рішення було ухвалене міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович після виявлення проблем у реабілітаційному центрі Львівської області.

«Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей. Разом з тим, в чергове хочу наголосити, що найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок та щовечора повертатись додому», — зазначила Жолнович. Вона також наголосила на важливості того, щоб діти, навіть з особливими освітніми потребами, мали можливість навчатися поблизу своїх домівок і щодня повертатися додому.

Міністерка звернула увагу на проблеми з доступністю спеціальних шкіл, яких у деяких областях є лише декілька, через що батьки не мають змоги регулярно відвідувати своїх дітей. Вона підкреслила необхідність створення інклюзивних класів у загальноосвітніх школах, що дозволить дітям здобувати освіту поруч з домом.

Також Жолнович закликала розвивати сімейні форми виховання в громадах і посилювати інклюзивну освіту, щоб діти могли навчатися у своїх місцевих школах, а не їхати далеко за освітніми послугами.

Нагадаємо, про можливі факти насильства над дітьми в ребцентрі на Львівщині повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

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