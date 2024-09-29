Суд відмовив Укрзалізниці у позові щодо примусового вилучення майна — деталі справи

Позивач просив визнати незаконними наказ військової частини про вилучення майна та рішення ради оборони Закарпатської обласної військової адміністрації, оскільки вважає, що ці дії були здійснені з порушенням закону.

Закарпатський окружний адміністративний суд встановив, що обласною військовою адміністрацією було погоджено, а військовою частиною здійснено примусове вилучення майна, а саме нежитлової будівлі, яке належить на праві власності акціонерному товариству "Українська залізниця", для потреб оборони відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану". Про це повідомляє пресслужба суду.

Позивач просив визнати незаконними та скасувати наказ військової частини про вилучення майна та рішення ради оборони Закарпатської обласної військової адміністрації, яким погоджено вилучення такого майна, з підстав, на його думку, неправомірного застосування норм вищезазначеного закону.

АТ «Українська залізниця» вважає, що до нього не може бути застосована процедура вилучення майна, а лише правовий механізм примусового відчуження майна з подальшим відшкодуванням вартості такого майна.

Також АТ "Укрзалізниця" рахує, що є юридичною особою приватного права, а майно, передане державою до статутного капіталу товариства, є його приватною власністю.

Суд зазначив, що постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 року "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" утворено публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності. Зважаючи на зазначене, позивач не має право на відшкодування вартості майна, вилученого в умовах правового режиму воєнного стану, позаяк є державним підприємством.

Суд дійшов висновку, що АТ "Укрзалізниця" не має правових підстав для визнання протиправними та скасування спірних рішень, у зв’язку з чим у задоволенні позову відмовив.

З текстом рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 260/10620/23.

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