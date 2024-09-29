Суд отказал Укрзализныци в иске о принудительном изъятии имущества — детали дела

Истец просил признать незаконными приказ воинской части об изъятии имущества и решении совета обороны Закарпатской областной военной администрации, поскольку считает, что эти действия были совершены с нарушением закона.

Закарпатский окружной административный суд установил, что областной военной администрацией было согласовано, а воинской частью осуществлено принудительное изъятие имущества, а именно нежилого здания, принадлежащего на праве собственности акционерному обществу "Украинская железная дорога", для нужд обороны в соответствии с Законом Украины "О передаче, принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях правового режима военного положения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просил признать незаконными и отменить приказ воинской части об изъятии имущества и решении совета обороны Закарпатской областной военной администрации, которым согласовано изъятие такого имущества, на основании, по его мнению, неправомерного применения норм вышеупомянутого закона.

АО «Украинская железная дорога» считает, что к нему не применима процедура изъятия имущества, а только правовой механизм принудительного отчуждения имущества с последующим возмещением стоимости такого имущества.

Также АО "Укрзализныця" считает, что является юридическим лицом частного права, а имущество, переданное государством в уставный капитал общества, является его частной собственностью.

Суд отметил, что постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2014 года "Об образовании публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" образовано публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", 100 процентов акций которого закрепляются в государственной собственности. Учитывая указанное, истец не имеет права на возмещение стоимости имущества, изъятого в условиях правового режима военного положения, поскольку является государственным предприятием.

Суд пришел к выводу, что у АО "Укрзализныця" нет правовых оснований для признания противоправными и отмены спорных решений, в связи с чем в удовлетворении отказал.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений под №260/10620/23.

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