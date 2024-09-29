В Финляндии из-за ребенка с игрушечным пистолетом вызвали полицию

В Хельсинки несколько полицейских патрулей выехали на вызов из-за пистолета, который оказался игрушкой у ребенка.

Источник фото: ukrinform

В районе Сомпасаари, Хельсинки, что в Финляндии, несколько полицейских патрулей выехали на вызов из-за сообщения о человеке с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Yle.

Инцидент произошел около шести вечера, когда в службу спасения поступила информация о вооруженном человеке. Полиция оперативно прибыла на место и выяснила, что держать пистолет в руках на самом деле было ребенку в возрасте до 12 лет, а оружие оказалось игрушечным.

Правоохранители отметили, что серьезно относятся ко всем сообщениям о возможном оружии, даже если оно кажется игрушечным.

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