В Киеве произошла массовая драка, в которой приняли участие, кроме мужчин, и две женщины

В Святошинском районе Киева произошла драка между группой молодых людей и мужчиной.

Источник фото: полиция Киева

Полиция расследует обстоятельства драки, произошедшей вечером в Святошинском районе Киева. Сообщение о конфликте поступило около 21:30. Об этом сообщила полиция Киева.

Предварительно установлено, что стычка возникла между группой молодых людей и мужчиной, которому на помощь пришел случайный прохожий. В драке участвовало шесть человек, среди них две женщины.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, патрульные и медики. Полиция выясняет все детали инцидента, после чего будет принято решение о правовой квалификации события.

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