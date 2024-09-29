У Києві сталася масова бійка, в якій взяли участь, крім чоловіків, і дві жінки

У Святошинському районі Києва сталася бійка між групою молодих людей та чоловіком.

Джерело фото: поліція Києва

Поліція розслідує обставини бійки, що сталася ввечері у Святошинському районі Києва. Повідомлення про конфлікт надійшло близько 21:30. Про це повідомила поліція Києва.

Попередньо встановлено, що сутичка виникла між групою молодих людей та чоловіком, якому на допомогу прийшов випадковий перехожий. У бійці брало участь шестеро осіб, серед них двоє жінок.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Поліція зʼясовує всі деталі інциденту, після чого буде ухвалено рішення щодо правової кваліфікації події.

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