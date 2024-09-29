В Карпатах туристка травмувала ногу під час спуску з гори

Жителька Прилук травмувалася під час спуску з гори Заросляк, на допомогу прийшли рятувальники.

Джерело фото: dsns.gov.ua

В Івано-Франківській області ворохтянські рятувальники допомогли туристці, яка травмувала ногу під час спуску з гори Заросляк. Жителька міста Прилуки пошкодила ногу і не могла самостійно продовжити рух, повідомляють у ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце, надали постраждалій домедичну допомогу та супроводили її до підніжжя гори. Після цього жінка повернулася до місця тимчасового проживання.

ДСНС закликає туристів уважно стежити за штормовими попередженнями та обирати професійне екіпірування перед походами в гори.

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