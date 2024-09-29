В Карпатах туристка травмировала ногу во время спуска с горы в Карпатах

Жительница Прилук травмировалась во время спуска с горы Заросляк, на помощь пришли спасатели.

Источник фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области ворохтянские спасатели помогли туристке, которая травмировала ногу во время спуска с горы Заросляк. Жительница города Прилуки повредила ногу и не могла самостоятельно продолжить движение, сообщают в ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место, оказали пострадавшей домедицинскую помощь и сопроводили ее к подножию горы. После этого женщина вернулась к месту временного проживания.

ГСЧС призывает туристов внимательно следить за штормовыми предупреждениями и выбирать профессиональную экипировку перед походами в горы.

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