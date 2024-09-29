Практика судів
  1. У світі

У Фінляндії через дитину з іграшковим пістолетом викликали поліцію

14:23, 29 вересня 2024
У Гельсінкі кілька поліцейських патрулів виїхали на виклик через пістолет, який виявився іграшкою у дитини.
У Фінляндії через дитину з іграшковим пістолетом викликали поліцію
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В районі Сомпасаарі, Гельсінкі, що у Фінляндії, кілька поліцейських патрулів виїхали на виклик через повідомлення про людину з предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався близько шостої вечора, коли до служби порятунку надійшла інформація про озброєну особу. Поліція оперативно прибула на місце та з’ясувала, що тримати пістолет у руках насправді було дитині віком до 12 років, а зброя виявилася іграшковою.

Правоохоронці наголосили, що серйозно ставляться до всіх повідомлень про можливу зброю, навіть якщо вона здається іграшковою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 12 апеляційних судах залишилося лише по одній колегії суддів для розгляду кримінальних справ – Вища рада правосуддя

В усіх загальних апеляційних судах залишилося 170 суддів, які розглядають кримінальні провадження.

Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС

У НАДС повідомили, чи можуть державні службовці отримувати доплати за науковий ступінь.

Необхідно запровадити інститут наставництва для новопризначених суддів – НШСУ

У Національній школі суддів придумали, як підвищити ефективність роботи суддів, які були щойно призначені на посади.

Анастасія Радіна заявила, що не можна знижувати зарплату в антикорупційних органах

Голова Антикорупційного комітету Ради заявила, що спеціаліст антикорупційного органу отримує 17 тисяч грн, але дані дашборду зарплат Мінфіну демонструють цифру від 43 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду