У Фінляндії через дитину з іграшковим пістолетом викликали поліцію

У Гельсінкі кілька поліцейських патрулів виїхали на виклик через пістолет, який виявився іграшкою у дитини.

Джерело фото: ukrinform

В районі Сомпасаарі, Гельсінкі, що у Фінляндії, кілька поліцейських патрулів виїхали на виклик через повідомлення про людину з предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався близько шостої вечора, коли до служби порятунку надійшла інформація про озброєну особу. Поліція оперативно прибула на місце та з’ясувала, що тримати пістолет у руках насправді було дитині віком до 12 років, а зброя виявилася іграшковою.

Правоохоронці наголосили, що серйозно ставляться до всіх повідомлень про можливу зброю, навіть якщо вона здається іграшковою.

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