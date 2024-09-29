Соцслужба проверит заведения, где проживают дети

В Украине проверят заведения для детей на предмет насилия и нарушений прав.

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Национальная социальная служба Украины проведет масштабные проверки всех учреждений, где постоянно находятся дети, с целью выявления возможных случаев насилия или нарушений их прав. Это решение было принято министром социальной политики Оксаной Жолнович после выявления проблем в реабилитационном центре Львовской области.

«Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологическим способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей. Вместе с тем, в очередной раз хочу подчеркнуть, что лучше всего, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные потребности, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой», - отметила Жолнович. Она также подчеркнула важность того, чтобы дети, даже с особыми образовательными потребностями, имели возможность учиться вблизи своих домов и ежедневно возвращаться домой.

Министр обратила внимание на проблемы с доступностью специальных школ, которых в некоторых областях есть только несколько, из-за чего родители не имеют возможности регулярно посещать своих детей. Она подчеркнула необходимость создания инклюзивных классов в общеобразовательных школах, что позволит детям получать образование рядом с домом.

Также Жолнович призвала развивать семейные формы воспитания в общинах и усиливать инклюзивное образование, чтобы дети могли учиться в своих местных школах, а не ехать далеко за образовательными услугами.

Напомним, о возможных фактах насилия над детьми в ребцентре во Львовской области сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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