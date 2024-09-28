На Львовщине в реабилитационном заведении издевались над детьми: Лубинец заявил, что полиция не реагировала полгода

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, «но не получили никакого реагирования».

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Во Львовской области правоохранители начато досудебное расследование по факту насилия в отношении несовершеннолетнего лица.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в учебно-реабилитационном заведении Львовской области над воспитанниками заведения вероятно совершалось физическое, психологическое и сексуальное насилие.

В настоящее время дети помещены в безопасное место. Проводятся первоочередные следственные действия.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил некоторые детали инцидента.

«Дети жаловались, что им систематически говорили: «Ты никому не нужен/а», «Твои родители алкаши», «Ты больной/а», «Из тебя ничего хорошего не получится». Отношение работников во главе с директором к детям как к «больным», недееспособным — «у них диагноз, они неадекватны», что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию.

Что шокировало: в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижение», - сообщил он.

Дмитрий Лубинец добавил, что с понедельника инициирует совещание на высоком уровне с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением.

«И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик.

Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита, и было на стороне защиты прав и лучших интересов ребенка, и результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях…», – сказал он.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что на место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОГА.

Он отметил, что Львовская областная государственная администрация полностью содействует расследованию.

«Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать о ходе расследования. На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы», – заявил он.

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