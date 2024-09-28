На Львівщині у реабілітаційному закладі знущалися над дітьми: Лубінець заявив, що поліція не реагувала пів року

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, «проте не отримали жодного реагування».

На Львівщині правоохоронці розпочато досудове розслідування за фактом насильства щодо неповнолітньої особи.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

Наразі дітей поміщено у безпечне місце. Проводяться першочергові слідчі дії.

У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив деякі деталі інциденту.

«Діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде». Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до «хворих», недієздатних — «у них діагноз, вони неадекватні», що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію.

Що шокувало: впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження», - повідомив він.

Дмитро Лубінець додав, що з понеділка ініціює нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином.

«І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник.

Я буду контролювати, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявленні під час моніторингового візиту, та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення…», - сказав він.

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що на місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОДА.

Він зазначив, що Львівська обласна державна адміністрація повністю сприяє розслідуванню.

«Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування. На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи», - заявив він.

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