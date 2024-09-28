Україна не вступить до НАТО, поки не стане членом ЄС — президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії сказав, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця 2024 року.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив на Гельсінському безпековому форумі, що Україні потрібно спершу стати членом Європейського Союзу, перш ніж приєднуватися до НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи реально очікувати, що Україна стане членом НАТО до кінця року, Стубб зазначив, що членство до кінця року нереалістичне.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – сказав Стубб.

Водночас він наголосив, що у довгостроковій перспективі вступ України до Альянсу є реалістичним.

"Це послідовний процес. росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вони отримали Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", — зазначив Стубб.

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