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Украина не вступит в НАТО, пока не станет членом ЕС - президент Финляндии Александр Стубб

16:06, 28 сентября 2024
Президент Финляндии сказал, реалистично ли ожидать, что Украина получит приглашение в НАТО до конца 2024 года.
Украина не вступит в НАТО, пока не станет членом ЕС - президент Финляндии Александр Стубб
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил на Хельсинкском форуме безопасности, что Украине нужно сначала стать членом Европейского Союза, прежде чем присоединяться к НАТО.

Отвечая на вопрос, реально ли ожидать, что Украина станет членом НАТО до конца года, Стубб отметил, что членство до конца года нереалистично.

"Я думаю, что своеобразной последовательностью будет: первое – членство в ЕС, второе – членство в НАТО", – сказал Стубб.

В то же время он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе вступление Украины в Альянс реалистично.

"Это последовательный процесс. россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Они получили Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", — отметил Стубб.

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