Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив основні завдання на жовтень

Олександр Сирський оголосив пріоритети ЗСУ на наступний місяць після підсумків за вересень.

Джерело фото: Mind.ua

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У Збройних Силах України підвели підсумки діяльності за вересень 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив пріоритети та завдання на наступний місяць, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Захід під керівництвом головнокомандувача ЗС України провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку за участю командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління», - наголошується в повідомленні.

Учасники розглянули ряд актуальних питань, серед яких мобілізаційні аспекти, вдосконалення управління військами, підвищення якості підготовки особового складу, а також необхідність оперативного узагальнення бойового досвіду для покращення результативності ураження противника.

Крім того, посадові особи Генерального штабу доповіли про виконання оперативних завдань, окреслили проблемні питання та запропонували шляхи їх вирішення.

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