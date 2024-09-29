Практика судів
  1. В Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив основні завдання на жовтень

12:42, 29 вересня 2024
Олександр Сирський оголосив пріоритети ЗСУ на наступний місяць після підсумків за вересень.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив основні завдання на жовтень
Джерело фото: Mind.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних Силах України підвели підсумки діяльності за вересень 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив пріоритети та завдання на наступний місяць, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Захід під керівництвом головнокомандувача ЗС України провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку за участю командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління», - наголошується в повідомленні.

Учасники розглянули ряд актуальних питань, серед яких мобілізаційні аспекти, вдосконалення управління військами, підвищення якості підготовки особового складу, а також необхідність оперативного узагальнення бойового досвіду для покращення результативності ураження противника.

Крім того, посадові особи Генерального штабу доповіли про виконання оперативних завдань, окреслили проблемні питання та запропонували шляхи їх вирішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доплати за науковий ступінь для державних службовців не передбачені – НАДС

У НАДС повідомили, чи можуть державні службовці отримувати доплати за науковий ступінь.

Необхідно запровадити інститут наставництва для новопризначених суддів – НШСУ

У Національній школі суддів придумали, як підвищити ефективність роботи суддів, які були щойно призначені на посади.

Анастасія Радіна заявила, що не можна знижувати зарплату в антикорупційних органах

Голова Антикорупційного комітету Ради заявила, що спеціаліст антикорупційного органу отримує 17 тисяч грн, але дані дашборду зарплат Мінфіну демонструють цифру від 43 тисяч грн.

Рівень фахової підготовки багатьох кандидатів на посади суддів викликає стурбованість – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що занепокоєні тим, як судді з числа учасників добору 2017 року будуть здійснювати правосуддя.

Якщо штраф за неявку за повісткою сплатить 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Чи можна штрафами за неявку за повісткою до ТЦК поповнити бюджет.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду