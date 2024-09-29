Ученые будут создавать искусственные солнечные затмения – зачем это нужно

Естественные полные солнечные затмения продолжаются недостаточно долго, чтобы ученые могли полностью исследовать их.

Европейское космическое агентство готовится запустить космическую миссию, которую разработали, чтобы создавать искусственные полные солнечные затмения. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что будет запущен космический корабль Proba-3 в рамках миссии, которая будет включать в себя полет пары спутников в тесной форме вокруг Земли.

Они будут соединены лазерами и датчиками света — один зонд будет блокировать Солнце, видно из другого корабля. Таким образом, будут создавать эффект солнечных затмений до шести часов.

Ученые уверены, что такие исследования помогут изучать солнце и понимать, как оно может влиять на сбои в линиях электропередачи, спутниках GPS и других технологиях.

Миссия также станет ориентиром для других космических полетов, которые могут трансформировать исследования гравитационных волн, экзопланет и чёрных дыр.

Как известно, миссию планировали более десяти лет. За это время разработали серию датчиков, которые будут удерживать два спутника плотно, 144 метра друг от друга, с точностью меньше миллиметра, когда они облетают Землю на расстоянии. Фактически два спутника будут действовать как единственная обсерватория длиной 144 метра.

Природные полные солнечные затмения происходят примерно каждые два года и продолжаются недостаточно долго, чтобы ученые могли их полностью исследовать.

Во время нескольких часовых искусственно созданных затемнений ученые смогут изучать внутреннюю корону Солнца. Она интересует исследователей из-за того, что ее температура в разы больше, чем на солнечной поверхности. Объяснив это явление, учёные хотят понять, как Солнце влияет на космическую погоду.

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