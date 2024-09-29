Ученые будут создавать искусственные солнечные затмения – зачем это нужно

Европейское космическое агентство готовится запустить космическую миссию, которую разработали, чтобы создавать искусственные полные солнечные затмения. Об этом сообщает The Guardian.
Сообщается, что будет запущен космический корабль Proba-3 в рамках миссии, которая будет включать в себя полет пары спутников в тесной форме вокруг Земли.
Они будут соединены лазерами и датчиками света — один зонд будет блокировать Солнце, видно из другого корабля. Таким образом, будут создавать эффект солнечных затмений до шести часов.
Ученые уверены, что такие исследования помогут изучать солнце и понимать, как оно может влиять на сбои в линиях электропередачи, спутниках GPS и других технологиях.
Миссия также станет ориентиром для других космических полетов, которые могут трансформировать исследования гравитационных волн, экзопланет и чёрных дыр.
Как известно, миссию планировали более десяти лет. За это время разработали серию датчиков, которые будут удерживать два спутника плотно, 144 метра друг от друга, с точностью меньше миллиметра, когда они облетают Землю на расстоянии. Фактически два спутника будут действовать как единственная обсерватория длиной 144 метра.
Природные полные солнечные затмения происходят примерно каждые два года и продолжаются недостаточно долго, чтобы ученые могли их полностью исследовать.
Во время нескольких часовых искусственно созданных затемнений ученые смогут изучать внутреннюю корону Солнца. Она интересует исследователей из-за того, что ее температура в разы больше, чем на солнечной поверхности. Объяснив это явление, учёные хотят понять, как Солнце влияет на космическую погоду.
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