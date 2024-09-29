Стоимость подписки на ChatGPT значительно возрастет — что нужно знать пользователям

Повышение будет постепенным, его растянут на следующие 5 лет.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, планирует значительно увеличить стоимость подписки на ШИ-чатбот. Повышение будет постепенным, его растянут на следующие 5 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Так, к концу текущего года цена увеличится с $20 до $22 в месяц, а к 2029 году достигнет $44.

По данным издания, доходы OpenAI значительно уступают расходам.

К примеру, за весь 2024 год компания намерена заработать $3.7 миллиарда, но ее убытки ожидаются на уровне $8.7 миллиарда, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру.

Основной рост OpenAI обеспечен популярностью ChatGPT – по состоянию на июнь чат-ботом пользовалось около 350 млн человек, что в 3,5 раза больше, чем в марте.

Компания также отмечает, что около 10 миллионов пользователей платят за подписку ChatGPT и компания планирует постепенно увеличивать ее стоимость, чтобы поддерживать рост доходов.

OpenAI также планирует к 2025 году завершить переход от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, сделав компанию более привлекательной для новых спонсоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.