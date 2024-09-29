Стоимость подписки на ChatGPT значительно возрастет — что нужно знать пользователям

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, планирует значительно увеличить стоимость подписки на ШИ-чатбот. Повышение будет постепенным, его растянут на следующие 5 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Так, к концу текущего года цена увеличится с $20 до $22 в месяц, а к 2029 году достигнет $44.
По данным издания, доходы OpenAI значительно уступают расходам.
К примеру, за весь 2024 год компания намерена заработать $3.7 миллиарда, но ее убытки ожидаются на уровне $8.7 миллиарда, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру.
Основной рост OpenAI обеспечен популярностью ChatGPT – по состоянию на июнь чат-ботом пользовалось около 350 млн человек, что в 3,5 раза больше, чем в марте.
Компания также отмечает, что около 10 миллионов пользователей платят за подписку ChatGPT и компания планирует постепенно увеличивать ее стоимость, чтобы поддерживать рост доходов.
OpenAI также планирует к 2025 году завершить переход от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, сделав компанию более привлекательной для новых спонсоров.
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