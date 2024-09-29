Бывший руководитель логистической компании организовал схему нелегальной переправы украинцев через систему «Шлях»

Пограничники ликвидировали канал нелегальной переправы лиц через границу в Одесской области.

Источник фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщила о ликвидации канала переправки лиц через границу по системе «Шлях» в Одесской области. Организатором схемы оказался бывший руководитель логистической кампании, который за взятки вносил в информационную систему ложные данные о мужчинах-водителях.

В результате его действий границу пересекли по меньшей мере семь украинцев, и только в одном направлении. Во время обысков правоохранители собрали достаточное количество доказательств, на основании которых суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 1,8 миллиона гривен.

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