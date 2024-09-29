Во Львовской области суд назначил военнообязанному три года лишения свободы за уклонение от призыва

Суд наказал мужчину, который прошел ВВК, получил боевую повестку, однако по вызову не пришел в воинскую часть на отправку.

На Львовщине суд наказал мужчину, который прошел ВВК, получил боевую повестку, однако по вызову не пришел в воинскую часть на отправку. Приговор по делу №458/21/24 вынес Турковский районный суд Львовской области.

Как отмечается в материалах дела, уроженец Луганской области в ноябре 2023 года получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой он был признан пригодным к военной службе. Ему выдали повестку на отправку на 20 ноября, однако в этот день он в воинскую часть не прибыл.

В суде мужчина свою вину признал и объяснил, что не пришел за повесткой по вызову, поскольку решил не идти проходить военную службу.

Учитывая обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва по ст. 336 УК и назначил 3 года лишения свободы. Этот приговор можно оспорить в апелляции.

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