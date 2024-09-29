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Украина-Венесуэла – где смотреть матч футзального чемпионата мира 2024 года

15:19, 29 сентября 2024
Украинская футзальная сборная сыграет с венесуэльской в Ташкенте.
Украина-Венесуэла – где смотреть матч футзального чемпионата мира 2024 года
Источник фото: UAZMI
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Футзальная сборная Украины встретится с национальной командой Венесуэлы в четвертьфинале чемпионата мира-2024. Матч состоится 29 сентября в Ташкенте на «Хумо Арене» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Поединок будет доступен для трансляции на телеканале «Суспільне», а также вы сможете следить за текстовым онлайном на сайте Чемпион. Матч будут транслировать региональные каналы «Суспільного» и «Суспільне Спорт» в цифровом вещании Т2, а также на одноименной онлайн-платформе.

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