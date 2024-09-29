Російські дипломати запустили фейк про збитий український F-16

Російське посольство в Південно-Африканській Республіці знову потрапило у скандал через поширення дезінформації. Дипломати опублікували у мережі X (раніше Twitter) фото нібито збитого українського винищувача F-16, про що повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Насправді, як зазначає видання Newsweek, на знімку був американський літак, що розбився ще у 2019 році. Російська сторона відредагувала фото, додавши українську символіку на хвіст літака.
Пізніше проросійські джерела також поширили неправдиву інформацію про появу муралу з «втраченим» винищувачем біля Пентагону в Арлінгтоні, нібито викликаючи обурення американських платників податків. Це повідомлення також виявилось фейком, як інформує StopFake.
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