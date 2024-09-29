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Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом через висловлювання про глядачів фільму «Зелений кордон»

18:45, 29 вересня 2024
Центр моніторингу звинувачує президента в образливих висловлюваннях щодо громадян.
Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом через висловлювання про глядачів фільму «Зелений кордон»
Джерело фото: BBC
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Президент Польщі Анджей Дуда опинився в центрі судового процесу через свої висловлювання про глядачів фільму Аґнєшки Голланд «Зелений кордон». Як повідомляє Fakt, Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки звинуватив Дуду в образі громадян країни.

Претензії викликані словами Дуди, який, коментуючи реакцію на фільм, заявив: «у кінотеатрі сидять тільки свині». На думку організації, це порушує права громадян, і перше судове слухання у справі відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Фільм «Зелений кордон» розповідає про біженців з Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон між Білоруссю і Польщею, а також показує, як білоруська пропаганда обіцяє мігрантам легкий прохід до ЄС.

Президент, коментуючи фільм, зазначив, що польські прикордонники виконують свою роботу заради безпеки країни. Він також стверджував, що його слова були лише цитатою і посилався на «закон про цитування».

Адвокат, який коментував ситуацію, наголосив на безпрецедентному характері справи. Якщо суд визнає порушення прав, можливим наслідком може бути публічне вибачення або компенсація.

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