Практика судов
  1. В Украине

Частные предприятия в Украине могут получить разрешение устанавливать системы ПВО

19:21, 29 сентября 2024
Частные предприятия готовы инвестировать в системы ПВО для защиты объектов.
Частные предприятия в Украине могут получить разрешение устанавливать системы ПВО
Источник фото: fakty.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинским частным компаниям могут предоставить возможность устанавливать собственные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил подполковник и старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ Павел Кишкарь в эфире «Апостроф TV».

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан с участием крупных компаний, которые готовы инвестировать в такие системы.

«Есть разработанный при моем соучастии законопроект о частном ПВО. На запрос, в частности, крупных компаний. Которые готовы за свои деньги устанавливать средства. Безусловно интегрируются эти средства в общую систему ПВО. Но это бы уменьшило нагрузку на бюджет военный. Этого почему-то не воспринимают», - отметил Кишкарь.

Он также добавил, что государство пока не позволяет прохождение военной подготовки в частных структурах, что, по его мнению, негативно влияет на качество подготовки военных. Кишкарь считает, что частные компании могли бы взять на себя часть подготовки, тогда как командиры или специальные комиссии оценивали бы результаты.

«Большинство профессиональной подготовки человек получает в подразделении. Профессиональная подготовка вырастает в своем качестве. Но то, что напрягает - государство затянуло на себя ответственность по подготовке, в том числе и профессиональной. Зачем это делать? А если это разные комплексы? Мы можем отдать это частным структурам. А командир или какая-то комиссия пусть оценивает. Нет в этом никаких проблем. Вам надо качество, или вам надо, чтобы обязательно через Минобороны прошло?» - отметил Кишкарь.

Кишкарь также прокомментировал подготовку украинских военных в странах НАТО, отметив, что общая подготовка там является качественной, но решение специфических боевых задач требует дополнительной профессиональной подготовки в Украине.

«А слаживание и ведение конкретной техники, конкретных инструментов воздействия на врага - это уже вопрос к командирам и к профессиональной подготовке здесь в Украине. Я не верю, что общая подготовка, в том числе и инструментами стран НАТО, она будет достаточной. И команды - это офицеры, которые прошли определенный боевой путь. Они назначаются командирами бригад, они правильно понимают и перемешивают людей, которые имеют боевой опыт с теми, кто его не имеет», - добавил старший офицер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора отказалась от должности судьи

Прокурор Юлия Буланова не захотела осуществлять правосудие в Шевченковском райсуде города Киева.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве 23-летнего мужчины и обязал уволить его с военной службы – детали

Кроме того, что мужчине было на момент призыва 23 года, он был забронирован за предприятием, которое выполняло мобилизационные задания.

Нужно принять закон, чтобы с ростом прожиточного минимума зарплаты не росли – Минсоцполитики объяснило, почему в проекте бюджета «заморозили» прожиточный минимум

Министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Руководство Нацагентства по вопросам государственной службы получило 227 тысяч грн зарплаты за август, а Пенсионного фонда – 165 тысяч грн

Руководство НАГС получило в августе 2024 года 227 тысяч грн, Нацкомиссии по государственному регулированию энергетики – 223 тысяч грн, Национальной сервисной службы – 216 тысяч грн – данные Минфина.

Кандидат на должность судьи посетил Донецк и Крым и упустил шанс стать судьей

Голоса членов Совета правосудия разделились, поэтому точку в истории, вероятно, поставит Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду