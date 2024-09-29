Частные предприятия в Украине могут получить разрешение устанавливать системы ПВО

Частные предприятия готовы инвестировать в системы ПВО для защиты объектов.

Источник фото: fakty.com.ua

Украинским частным компаниям могут предоставить возможность устанавливать собственные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил подполковник и старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ Павел Кишкарь в эфире «Апостроф TV».

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан с участием крупных компаний, которые готовы инвестировать в такие системы.

«Есть разработанный при моем соучастии законопроект о частном ПВО. На запрос, в частности, крупных компаний. Которые готовы за свои деньги устанавливать средства. Безусловно интегрируются эти средства в общую систему ПВО. Но это бы уменьшило нагрузку на бюджет военный. Этого почему-то не воспринимают», - отметил Кишкарь.

Он также добавил, что государство пока не позволяет прохождение военной подготовки в частных структурах, что, по его мнению, негативно влияет на качество подготовки военных. Кишкарь считает, что частные компании могли бы взять на себя часть подготовки, тогда как командиры или специальные комиссии оценивали бы результаты.

«Большинство профессиональной подготовки человек получает в подразделении. Профессиональная подготовка вырастает в своем качестве. Но то, что напрягает - государство затянуло на себя ответственность по подготовке, в том числе и профессиональной. Зачем это делать? А если это разные комплексы? Мы можем отдать это частным структурам. А командир или какая-то комиссия пусть оценивает. Нет в этом никаких проблем. Вам надо качество, или вам надо, чтобы обязательно через Минобороны прошло?» - отметил Кишкарь.

Кишкарь также прокомментировал подготовку украинских военных в странах НАТО, отметив, что общая подготовка там является качественной, но решение специфических боевых задач требует дополнительной профессиональной подготовки в Украине.

«А слаживание и ведение конкретной техники, конкретных инструментов воздействия на врага - это уже вопрос к командирам и к профессиональной подготовке здесь в Украине. Я не верю, что общая подготовка, в том числе и инструментами стран НАТО, она будет достаточной. И команды - это офицеры, которые прошли определенный боевой путь. Они назначаются командирами бригад, они правильно понимают и перемешивают людей, которые имеют боевой опыт с теми, кто его не имеет», - добавил старший офицер.

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