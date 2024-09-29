У Львові водій громадського транспорту вирішив об'їхати ускладнення на дорозі по тротуару

Крім того, патрульні склали протокол і на водія легковика, який проїхав на червоне світло.

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Два випадки порушень ПДР у Львові, які створили резонанс у соцмережах. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Перший випадок стосується водія BMW X5, який проїхав на червоний сигнал світлофора, виїхавши з вулиці Героїв УПА на вулицю Кульпарківську.

Другий інцидент трапився, коли водій громадського транспорту вирішив об'їхати ускладнення у русі, виїхавши на тротуар на вулиці Личаківській.

Обидва порушники не уникнули відповідальності: 36-річний водій позашляховика та 65-річний керманич маршрутки отримали постанови від патрульних.

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