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На Житомирщине мужчина пострелял автомобили из гладкоствольного оружия

07:18, 30 сентября 2024
В Звягельском районе полиция задержала подозреваемого в стрельбе по автомобилям.
На Житомирщине мужчина пострелял автомобили из гладкоствольного оружия
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Правоохранители Звягельского районного отдела полиции Житомирщины задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по автомобилям на автодороге Васьковичи - Шепетовка. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Инцидент произошел 13 сентября, когда в полицию обратилась жительница Чижовской общины с сообщением о повреждении ее автомобиля, вероятно, в результате попадания пули.

После получения заявления правоохранители начали досудебное расследование и провели ряд следственно-розыскных мероприятий. Они установили, что к стрельбе может быть причастен 42-летний житель села Чижовка. У него было изъято гладкоствольное оружие, которое сейчас направлено на экспертное исследование.

Предварительная правовая квалификация инцидента подпадает под статью 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства дела.

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