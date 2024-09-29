На границе с Польшей приостанавливает работу один из пунктов пропуска — что нужно знать

Польша закрывает движение на новом пункте пропуска «Нижанковичи - Мальховице».

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Частично построенный пункт пересечения на границе с Польшей «Нижанковичи-Мальховице» временно прекращает работу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Он с февраля 2023 года работал с временной инфраструктурой для пустых грузовиков.

По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 00:00 минут 30 сентября 2024 года.

По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска «Нижанковичи-Мальховице» планируют завершить в этом году.

«Просим учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы», - указали пограничники.

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