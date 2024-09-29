В Херсоне оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника - ранения получил мужчина

Мужчина получил минно-взрывную травму, ранение левой ноги и перелом правой.

В Херсоне мужчина получил ранения в результате сброса россиянами боеприпаса с беспилотника. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«Еще один херсонец пострадал в результате сброса боеприпаса с БПЛА. В момент удара 51-летний мужчина находился на улице. Он получил травму и обломочное ранение ноги. Медики оказывают пострадавшему помощь», - говорится в сообщении.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко отметил, что раненному 47 лет.

Мужчина получил минно-взрывную травму, ранение левой ноги и перелом правой.

«В результате сброса врагом взрывчатки из дрона в Днепровском районе Херсона около 16.30 минно-взрывную травму, ранение левой ноги и перелом правой получил мужчина 1977 г.р.», - указал он.

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