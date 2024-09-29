Футзальная сборная Украины победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу повторила национальный рекорд на Чемпионате мира-2024.

Сборная Украины по футзалу победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал Чемпионата мира по футзалу.

Так, в Ташкенте на «Хумо Арене» состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2024 года по футзалу, в котором путевку в полуфинал турнира разыграли национальные сборные Украины и Венесуэлы.

Игра завершилась победой украинцев со счётом 9:4.

Украина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу.

Сборная Украины повторила национальный рекорд: до сих пор «сине-желтые» только на первом для себя турнире в 1996 году доходили до полуфинала, где заняли четвёртое место.

Следующим соперником сборной станет Бразилия, которая в 1/4 финала обыграла Марокко. Полуфинальный матч состоится в среду, 2 октября.

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