Практика судов
  1. Общество
  2. / Спорт

Футзальная сборная Украины победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал ЧМ-2024

20:50, 29 сентября 2024
Сборная Украины по футзалу повторила национальный рекорд на Чемпионате мира-2024.
Футзальная сборная Украины победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал ЧМ-2024
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сборная Украины по футзалу победила Венесуэлу и впервые за 28 лет вышла в полуфинал Чемпионата мира по футзалу.

Так, в Ташкенте на «Хумо Арене» состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2024 года по футзалу, в котором путевку в полуфинал турнира разыграли национальные сборные Украины и Венесуэлы.

Игра завершилась победой украинцев со счётом 9:4.

Украина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу.

Сборная Украины повторила национальный рекорд: до сих пор «сине-желтые» только на первом для себя турнире в 1996 году доходили до полуфинала, где заняли четвёртое место.

Следующим соперником сборной станет Бразилия, которая в 1/4 финала обыграла Марокко. Полуфинальный матч состоится в среду, 2 октября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Процедуру списания военного имущества предлагают упростить из-за избыточной бюрократии

Большое количество уже утраченных и уничтоженных в результате боевых действий БПЛА и средств РЭБ остается на учете и создает избыточную бюрократическую нагрузку на ответственных лиц Сил Обороны Украины.

Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Прокурор Офиса Генпрокурора отказалась от должности судьи

Прокурор Юлия Буланова не захотела осуществлять правосудие в Шевченковском райсуде города Киева.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве 23-летнего мужчины и обязал уволить его с военной службы – детали

Кроме того, что мужчине было на момент призыва 23 года, он был забронирован за предприятием, которое выполняло мобилизационные задания.

Нужно принять закон, чтобы с ростом прожиточного минимума зарплаты не росли – Минсоцполитики объяснило, почему в проекте бюджета «заморозили» прожиточный минимум

Министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду