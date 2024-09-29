Владимир Зеленский назвал цель следующего заседания в формате «Рамштайн»

На встрече вместе с партнерами нужно будет определиться по усилению давления на рф ради справедливого мира.

Украинская сторона и партнеры начали готовиться к заседанию в формате «Рамштайн». Новая встреча состоится уже в октябре 12 сентября.

На заседании необходимо определить действия, как усилить давление на россию за войну и мир. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что на этой неделе в разных переговорах в США позицию и аргументы Украины услышали максимально подробно.

Сейчас украинская команда и команда партнеров начали готовиться к Рамштайну. На ней должно быть определено, какие шаги необходимо предпринять, чтобы усилить давление на рф за начавшуюся войну и ради мира.

«За полторы недели, в октябре на «Рамштайне» мы должны определиться вместе с другими лидерами по поводу общих шагов и общего видения, как усилить давление на рф за эту войну и ради мира. Справедливого мира», – сказал президент.

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