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В Карпатах выпал первый снег, фото и видео

09:51, 30 сентября 2024
Карпаты в последний день сентября замело снегом
В Карпатах выпал первый снег, фото и видео
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30 сентября в Карпатах выпал первый снег. На высокогорье прогнозируют до -3-5 градусов.

На горе Пип Иван, которая является одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, туман, ветер северный 20-22 м/с, температура воздуха уже -5°С. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Снег выпал в долинах Пожижевской на хребте Черногора 

В сети публикуют видео, как заметает Драгобрат.

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