Хельсинкская комиссия США призывает к масштабной военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставлению возможности бить вглубь рф американским оружием.

Хельсинкская комиссия США обнародовала отчет, в котором призывает Вашингтон отказаться от политики, сложившейся после Холодной войны, в своих отношениях с рф и признать москву постоянной угрозой глобальной безопасности. Об этом сообщает The Hill.

В отчете отмечается необходимость пересмотра американского подхода к рф, подобно тому, как это сделано в отношении Китая, и перераспределения ресурсов соответствующим образом. Одним из ключевых аспектов стратегии является поддержка Украины в войне против рф, включая масштабную военную и гуманитарную помощь.

Кроме того, комиссия призывает разрешить ВСУ наносить удары по российской территории, используя американское оружие.

Приоритетным направлением стратегии отчета является обеспечение победы Украины в оборонной войне против россии.

В издании отметили, что рекомендации отчета выходят за рамки политики администрации Джо Байдена и противоречат позиции бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, выступающих за сокращение расходов на европейскую безопасность и прямые переговоры между Украиной и рф

Глава Хельсинкской комиссии, республиканец Джо Уилсон, отверг возможность успешных переговоров с путиным, назвав его военным преступником, с которым невозможно достичь длительного соглашения.

Кроме того, в отчете обращают внимание на нарушения рф международного права, включая оккупацию Крыма и Донбасса, вторжение в Украину и Грузию, преследование диссидентов и вмешательство в выборы. Авторы доклада считают, что политика "разрядки" не сработала и необходимо перейти к более решительной стратегии.

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