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Избран председатель Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области

10:28, 30 сентября 2024
Лилия Мотрук избрана председателем Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области и судьей-спикером.
Избран председатель Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области
Фото: Тлумацкий райсуд Ивано-Франковской области
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27 сентября состоялось собрание судей Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области, на котором, в частности, был рассмотрен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению собрания судей, по результатам тайного голосования председателем Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области и судьей-спикером избран судья Лилия Мотрук.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

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