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Больше никаких украинских номеров в Германии – новые правила для беженцев

10:46, 30 сентября 2024
Германия вводит обязательную регистрацию авто для украинских беженцев с 1 октября 2024 года.
Больше никаких украинских номеров в Германии – новые правила для беженцев
Источник фото: ua-migrant.pl
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С 1 октября 2024 года для украинских беженцев, проживающих в Германии более года, вступают в силу новые требования по регистрации автомобилей. Им необходимо зарегистрировать свои транспортные средства, получить немецкие номерные знаки и оплатить соответствующие пошлины, сообщает Aussiedlerbote.

Как ранее сообщалось, до 30 сентября украинцы имели возможность пользоваться автомобилями без немецкой регистрации при наличии страховки и выполнения требований безопасности. Однако с 1 октября эта временная мера прекращает действие. Федеральные власти объясняют, что это был исключительный режим, введенный из-за сложной ситуации для украинских беженцев, и теперь его действие завершилось.

Новые правила предусматривают, что для регистрации автомобиля в Германии владельцы должны подать удостоверение личности с латинизированной фамилией, документы на автомобиль, выданные в Украине, а также страховой полис. Все эти документы должны быть поданы в бумажном виде, электронные версии не принимаются.

Процедура регистрации транспортных средств включает также постановку автомобиля на учет в таможенных органах. Однако для беженцев, которые выбрали Европейский Союз в качестве своего постоянного места жительства, предусмотрены определенные льготы. Если транспортное средство будет признано «имуществом переселенца» (Übersiedlungsgut), владелец может быть освобожден от уплаты пошлины.

Несмотря на это, точное количество автомобилей с украинскими номерами, которые находятся на дорогах Германии, неизвестно. Министерство транспорта ФРГ отмечает, что машины без немецких регистрационных знаков трудно контролировать, что влияет на общую безопасность дорожного движения в стране.

Немецкие власти уверяют, что новая система регистрации призвана обеспечить прозрачность и повысить уровень безопасности на дорогах, предоставляя украинским беженцам необходимые инструменты для легальной эксплуатации транспортных средств в стране.

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