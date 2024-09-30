Практика судов
  1. В Украине

Международная преступная группа обманула европейцев на $2,5 млн

11:05, 30 сентября 2024
Правоохранители Украины и Чехии пресекли деятельность мошенников, которые использовали вишинг и спуфинг для краж средств.
Международная преступная группа обманула европейцев на $2,5 млн
Источник фото: Национальная полиция Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители Украины и Чехии совместно пресекли деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан Европейского Союза на сумму почти 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины и Национальной полиции.

По данным следствия, преступная группа использовала схемы «вишинг» и «спуфинг» для завладения средствами граждан. В ходе расследования было зафиксировано около 100 эпизодов преступной деятельности, в результате которых потерпевшие потеряли 2,5 миллиона долларов.

Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке Европола и Евроюста, в сотрудничестве с чешскими правоохранительными органами, обнаружили схему, по которой мошенники, вводя потерпевших в заблуждение относительно взлома их банковских счетов, требовали перевести средства на якобы «безопасные» счета или инвестировать в криптовалюту.

Задержаны двое граждан Чехии и двое граждан Молдовы, которые были частью преступной организации. Кроме того, установлено, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые вместе с гражданами Чехии, Молдовы и Казахстана организовали работу колл-центров в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях.

Злоумышленники действовали с 2023 года, организовав колл-центры, через которые звонили жертвам под видом работников банков. Они сообщали о взломе банковских счетов и предлагали перевести средства на «безопасные» счета или купить биткоины по выгодному курсу. Мошенники использовали технологию подмены телефонных номеров, имитируя номера банковских учреждений, чтобы создать у жертв впечатление, что звонки поступают от службы поддержки банков.

Полиция провела 21 обыск по местам жительства фигурантов, в их транспортных средствах и в помещениях колл-центров. Во время обысков изъято более 68 тысяч долларов, значительные суммы в евро и гривнах, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Задержанных граждан Чехии и Молдовы взяли под стражу в порядке статьи 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 23 сентября 2024 года их передали правоохранительным органам Чешской Республики.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие осуществляет международная следственная группа, созданная для документирования преступной деятельности.

Источник фото: Национальная полиция Украины и Офис Генерального прокурора

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов – что предусматривает новая инструкция Минобороны.

ТЦК начнут применять видеорегистраторы для фиксации своих действий – суд или адвокат сможет получить копию записи

Минобороны утвердило инструкцию по применению ТЦК приборов фото- и видеофиксации, согласно которой с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК записи могут передавать также и журналистам.

Как Минагрополитики создало «монополию» в сфере сертификации сельхозтехники под предлогом затягивания с разработкой подзаконных актов

Министерство агрополитики допустило только одно частное предприятие – ООО «АВИКС-ДРАЙВ», которое может проводить сертификацию сельхозтехники, а всем остальным отказывает, ссылаясь на отсутствие порядка допуска, который никак не может подать на рассмотрение правительства.

ЦИК возобновил функционирование Государственного реестра избирателей в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе

Центральная избирательная комиссия приняла решение о возобновлении функционирования ИКС «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, существующих на постоянной основе.

В Минфине рассказали, когда ВАКС и Служба дисциплинарных инспекторов получат деньги на ремонт своих помещений

Будут сами помещения и проекты ремонтов – будут и деньги.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду