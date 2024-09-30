Международная преступная группа обманула европейцев на $2,5 млн

Правоохранители Украины и Чехии пресекли деятельность мошенников, которые использовали вишинг и спуфинг для краж средств.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители Украины и Чехии совместно пресекли деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан Европейского Союза на сумму почти 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины и Национальной полиции.

По данным следствия, преступная группа использовала схемы «вишинг» и «спуфинг» для завладения средствами граждан. В ходе расследования было зафиксировано около 100 эпизодов преступной деятельности, в результате которых потерпевшие потеряли 2,5 миллиона долларов.

Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке Европола и Евроюста, в сотрудничестве с чешскими правоохранительными органами, обнаружили схему, по которой мошенники, вводя потерпевших в заблуждение относительно взлома их банковских счетов, требовали перевести средства на якобы «безопасные» счета или инвестировать в криптовалюту.

Задержаны двое граждан Чехии и двое граждан Молдовы, которые были частью преступной организации. Кроме того, установлено, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые вместе с гражданами Чехии, Молдовы и Казахстана организовали работу колл-центров в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях.

Злоумышленники действовали с 2023 года, организовав колл-центры, через которые звонили жертвам под видом работников банков. Они сообщали о взломе банковских счетов и предлагали перевести средства на «безопасные» счета или купить биткоины по выгодному курсу. Мошенники использовали технологию подмены телефонных номеров, имитируя номера банковских учреждений, чтобы создать у жертв впечатление, что звонки поступают от службы поддержки банков.

Полиция провела 21 обыск по местам жительства фигурантов, в их транспортных средствах и в помещениях колл-центров. Во время обысков изъято более 68 тысяч долларов, значительные суммы в евро и гривнах, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Задержанных граждан Чехии и Молдовы взяли под стражу в порядке статьи 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 23 сентября 2024 года их передали правоохранительным органам Чешской Республики.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие осуществляет международная следственная группа, созданная для документирования преступной деятельности.

Источник фото: Национальная полиция Украины и Офис Генерального прокурора

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