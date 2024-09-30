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В центре Киева 36-летний мужчина ограбил гитариста

11:25, 30 сентября 2024
В Киеве задержан мужчина, который на Арсенальной площади ударил музыканта по лицу, отобрал гитару и телефон и убежал.
В центре Киева 36-летний мужчина ограбил гитариста
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Полиция Киева сообщила о подозрении мужчине, который ограбил музыканта в центре города. Злоумышленник ударил потерпевшего по лицу и отобрал его гитару и мобильный телефон. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел на Арсенальной площади, куда обратился 36-летний местный житель с сообщением об ограблении. Правоохранители открыли уголовное производство по факту преступления.

Согласно информации следствия, нападавший заметил мужчину с гитарой, подошел к нему под предлогом разговора, а затем неожиданно ударил его. После этого он забрал гитару и телефон и скрылся с места происшествия.

Оперативники Печерского управления полиции, совместно с аналитиками криминального анализа, установили, что к преступлению причастен 36-летний мужчина из Житомира, ранее судимый за аналогичные преступления. Полицейские разыскали злоумышленника и частично вернули потерпевшему украденные вещи.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный повторно во время военного положения. За это преступление мужчине грозит серьезное наказание.

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