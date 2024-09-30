Співробітники ДБР викрили колаборанта, який працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК Одеської області

Під час окупації частини Херсонщини він працював на загарбників у «Дар'ївській колонії».

Фото: ДБР

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали ексспівробітника «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини, а після звільнення захопленої території пішов служити в ТЦК в Одеській області.

Як повідомляє ДБР, фігурант вручав повістки військовозобов’язаним та розповідав коллегам про свою "свідому позицію". Також він заперечував співпрацю з окупантами.

У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика.

Перебіжчику повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Він затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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