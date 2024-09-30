ТЦК почнуть застосовувати відеореєстратори для фіксації своїх дій – суд чи адвокат зможе отримати копію запису

Міноборони затвердило інструкцію із застосування ТЦК приладів фото- та відеофіксації, відповідно до якої з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК записи можуть передавати також і журналістам.

Джерело фото: news.vn.ua

Фото- і відеозаписи або копії записів з портативних відеореєстраторів, які будуть застосовувати уповноважені представники ТЦК, можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом. Це передбачає Інструкція із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації. 16 вересня Міністерство юстиції зареєструвало даний наказ Міноборони №532 від 6 серпня 2024 року про затвердження інструкції, але вона ще не набула чинності.

Також дозволяється передавання фото- і відеозаписів, отриманих з портативних відеореєстраторів для використання медіа, а також поширення в мережі Інтернет, але лише з дозволу керівника ТЦК і з дотриманням Закону «Про захист персональних даних».

Як вказано в інструкції, таке передавання здійснюється виключно з метою забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян, суспільства і держави, «а також з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК».

Нагадаємо, порядок проведення призову передбачає, що застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками ТЦК визначається Міноборони.

Отже, відповідно до затвердженої наказом Міноборони інструкції уповноважені представники ТЦК, які здійснюють заходи оповіщення громадян, перевірку військово-облікових документів, призначаються наказом керівника ТЦК та СП.

Застосування ними технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, здійснюється з метою:

1) попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку;

2) фіксації дій уповноважених представників.

Визначено, що портативний відеореєстратор - пристрій, призначений для запису, зберігання та відтворення відеоінформації, технічні характеристики та особливості конструкції якого дають змогу закріпити його на форменому одязі уповноваженого представника ТЦК.

Представникам ТЦК забороняється розголошувати персональні дані осіб, що отримані під час фото- і відеофіксації, крім випадків, передбачених законом.

Наказом керівника ТЦК призначається відповідальна особа з числа посадових осіб ТЦК, яка забезпечує:

1) зберігання, видачу та приймання портативних відеореєстраторів;

2) зберігання, видачу та приймання карт пам'яті;

3) неможливість зміни системної дати та часу;

4) облік, зберігання та видачу інформації, отриманої з портативних відеореєстраторів;

5) належне ведення відповідної документації.

Портативні відеореєстратори та карти пам'яті зберігаються у службових приміщеннях ТЦК та видаються уповноваженим представникам під підпис у Журналі обліку.

Під час здійснення фото- та відеофіксації процесу пред'явлення та перевірки військово-облікових документів портативний відеореєстратор закріплюється на його форменому одязі на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку. У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, уповноважені представники ТЦК можуть тримати портативний відеореєстратор у руках. Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні (шоломі) або зброї, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення.

Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків представниками ТЦК щодо здійснення заходів оповіщення громадян, перевірки їх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об'єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов'язаних з виникненням у уповноваженого представника ТЦК особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо).

У процесі включення портативного відеореєстратора уповноважений представник ТЦК переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу.

Уповноважений представник ТЦК, який застосовує портативний відеореєстратор, інформує осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.

Під час виконання своїх повноважень уповноваженому представнику ТЦК забороняється:

1) видалення відеозаписів з портативного відеореєстратора та зміна їх системної дати та часу;

2) примусове виключення портативного відеореєстратора, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;

3) перешкоджання здійсненню фото- та відеофіксації;

4) використання портативного відеореєстратора у випадках, не пов'язаних із здійсненням ним повноважень;

5) копіювання, передавання інформації з портативного відеореєстратора, карти пам'яті стороннім особам.

За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам'яті призначається та проводиться службове розслідування.

Вивантаження відеозаписів з карт пам'яті портативних відеореєстраторів на сервер зберігання відеозаписів здійснюється шляхом приєднання карти пам'яті до спеціального обладнання в автоматичному режимі за допомогою спеціального програмного забезпечення або в інший спосіб, визначений виробником цього сервера. Сервер зберігання відеозаписів повинен розміщуватися в межах контрольованої зони та не мати з'єднань з будь-якими глобальними мережами.

Строк зберігання на сервері фото- та відеозаписів з портативних відеореєстраторів становить 30 днів з дати завантаження відповідної інформації.

Строк зберігання відеозаписів за рішенням керівника ТЦК та СП може бути збільшено у разі:

1) використання їх у рамках розслідування кримінального провадження та/або в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

2) під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;

3) під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

4) фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

5) інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото- і відеозапису, здійснює відповідальна особа, а за інформацією, отриманою за їх допомогою, - безпосередньо керівник ТЦК та СП.

Дозвіл посадовим особам на онлайн-перегляд, копіювання та видачу фото- і відеозаписів надається виключно за рішенням керівника ТЦК та СП.

Копіювання та видача відеозапису проводяться відповідальною особою на підставі відповідного письмового доручення керівника ТЦК та СП або особи, яка виконує його обов'язки.

У разі копіювання та видачі відеозапису робиться відмітка в Журналі обліку копіювання та видачі відеозаписів зі стаціонарної системи технічних приладів і технічних засобів фото- та відеозапису або в Журналі обліку.

Фото- і відеозаписи або копії з них можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом.

Передавання фото- і відеозаписів, отриманих з портативних відеореєстраторів для використання медіа, а також поширення в мережі Інтернет, здійснюється з дозволу керівника ТЦК та СП з дотриманням Закону України "Про захист персональних даних". Таке передавання здійснюється виключно з метою забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян, суспільства і держави, а також з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК та СП.

Для здійснення моніторингу виконання обов'язків уповноваженими представниками під час виконання заходів оповіщення, перевірки військово-облікових документів керівник ТЦК та СП не рідше одного разу на тиждень вибірково проводить онлайн-перегляд матеріалів фото- і відеозаписів з портативних відеореєстраторів на предмет дотримання вимог цієї Інструкції.

Автор: Наталя Мамченко

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